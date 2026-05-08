Воронежские льготники могут сменить форму соцподдержки до октября

Тем, кто не хочет ничего менять, подавать документы не нужно — все продлится автоматически

Жители региона, имеющие право на набор социальных услуг (НСУ), должны до 1 октября определиться, как они хотят получать помощь в следующем году: самими услугами или деньгами. Сделать выбор можно как для всего пакета сразу, так и для отдельных его частей. Об этом напомнили в региональном минздраве 7 мая.

В стандартный набор входят бесплатные лекарства, путевки в санаторий и проезд в электричках или междугороднем транспорте к месту лечения. Если выбрать деньги, то вместо этих услуг к ежемесячной выплате добавят 1 825 рублей. Можно оставить, например, только бесплатный проезд, а за лекарства и путевки забрать денежную компенсацию.

Важно помнить, что при отказе от «натуральной» помощи в пользу денег, суммы выплат за конкретные услуги могут быть небольшими. Так, компенсация за лекарства составляет около 1 406 рублей, за путевку — 217 рублей, а за проезд — 201 рубль. Специалисты советуют тщательно взвесить решение, особенно тем, кому требуются дорогостоящие препараты, стоимость которых превышает размер компенсации.

Тем, кто не хочет ничего менять, подавать документы не нужно — все продлится автоматически. Если же вы решили сменить форму получения льгот, подать заявление нужно до 30 сентября через портал Госуслуг, в МФЦ или в отделении Социального фонда. Новый порядок вступит в силу с 1 января 2027 года.

Оставшиеся вопросы можно задать по бесплатному номеру соцфонда: 8 (800) 100-00-01.