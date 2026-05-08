Жара в Воронежской области сменится грозовыми дождями на выходных

Воронежскую область в эту пятницу накроет прямо таки летняя жара — воздух прогреется до +31°. Однако на праздничных выходных погода станет капризной, и в регион вернутся кратковременные дожди и грозы. Об этом свидетельствует ежедневный бюллетень погоды регионального гидрометцентра.

8 мая в Воронеже и области будет сухо и очень тепло. Днем столбики термометров в столице Черноземья поднимутся до +30°, а по области местами будет еще жарче. Легкий западный ветер сделает прогулки комфортными, а на небе ожидается лишь переменная облачность без осадков.

В День Победы, 9 мая, характер погоды начнет меняться. Если ночь еще будет без осадков, то днем в Воронеже и области пройдут кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Температура в городе опустится до +25°, а к воскресенью, 10 мая, станет еще свежее — около +22°. Несмотря на дожди, синоптики не прогнозируют опасных явлений.

В воскресенье, 10 мая, в регионе станет еще прохладнее. По всей области ожидаются дожди и грозы при довольно сильном юго-восточном ветре до 14 метров в секунду. В Воронеже термометры покажут около +20…+22°, а по области — от свежих +17° на севере до все еще летних +28° в южных районах.