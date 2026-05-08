Подозреваемый в убийстве под Воронежем останется в СИЗО до июня

В Россошанском районе продлили арест мужчине, который подозревается в убийстве своего знакомого во время застолья. Он останется под стражей еще на месяц — до 10 июня включительно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 7 мая.

По данным следствия, трагедия произошла в марте в одном из местных сел. Двое мужчин вместе выпивали, но в какой-то момент между ними началась ссора. Конфликт закончился тем, что подозреваемый ударил товарища ножом в грудь. Раненый умер на месте, а нападавший сразу же сбежал, однако вскоре его задержала полиция.

Суд принял решение оставить мужчину в СИЗО, так как он уже был судим за похожее преступление и плохо характеризовался по месту жительства. Изначально его арестовали до мая, но теперь срок содержания под стражей увеличили, пока идет расследование уголовного дела.