В Воронеже двое 9-летних мальчиков попали в больницу после ДТП на улице Корольковой

Всего же за минувшие сутки в регионе произошло 82 ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Воронеже двое 9-летних мальчиков оказались в больнице после того, как на остановку общественного транспорта вылетела легковушка. Это случилось на улице Корольковой накануне около 20:30. Информацией поделилась пресс-служба регионального ГУ МВД 8 мая.

По предварительным данным, 39-летний водитель на «Ладе Калине» не выдержал безопасную дистанцию и протаранил ехавший впереди «Фольксваген». От удара отечественное авто отбросило по инерции прямо на остановку, где в этот момент стояли дети. Обоих мальчиков с травмами различной степени тяжести экстренно доставили в больницу.

Полиция уже начала проверку, чтобы установить все обстоятельства и точные причины случившегося.

Всего же за минувшие сутки в регионе произошло 82 ДТП, в которых один человек погиб и 12 получили травмы. Больше половины аварий (47 случаев) зарегистрировано в областном центре, еще 27 — в районах области и 8 — на федеральных трассах.