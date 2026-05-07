В преддверии Дня Победы Сергей Петрин побывал в воронежском детском саду №190

Фото мэрии Воронежа

В прошлом году, вручая директору воронежского детского сада №190 Татьяне Копытиной награду за победу в одной из номинаций ежегодной городской премии в области охраны окружающей среды, мэр Воронежа Сергей Петрин пообещал лично побывать в этом дошкольном заведении. И вот в преддверии Дня Победы он выполнил свое обещание и посетил патриотическое мероприятие, организованное здесь.

- Сегодня ребята участвовали в патриотической игре «Зарница» и рисовали на мольбертах тюльпаны и сирень, растущие у них на территории, как символы весны, мира и Победы,- поделился Сергей Петрин в мессенджере МАХ. - Приятно, что новые мольберты для занятий приобрели как раз за счет призовых средств конкурса.

Пользуясь случаем, глава города осмотрел территорию и само дошкольное учреждение, заметив, что здесь с пользой использовано каждое пространство. Педагогический коллектив проводит обучение воспитанников ненавязчиво, через игру. Так, например, в детском саду организованы тематические отряды: юнармейцы, эколята, спасатели и другие. Воспитатели развивают дошколят и формируют у них бережное отношение к природе и истории.

Вместе с ребятами из отряда эколят, продолжая добрую традицию, мэр высадил на Аллее детства селекционную сирень сорта «Воронеж – город воинской славы».

- Здесь уже растет более 70 сортов сирени, многие из которых посажены заслуженными людьми,- рассказал мэр. - Одну из них в честь 80-й годовщины Победы в прошлом году высадил Почетный гражданин города Николай Николаевич Борисов. Дети ухаживают за сиренью и знакомятся с именами тех, кто внес вклад в создание этой аллеи, узнают об их деятельности и подвигах.

Газон на Аллее детства украшают тюльпаны. Их ребята вместе с родителями посадили осенью прошлого года, чтобы они расцвели ко Дню Победы.

Сергей Петрин поблагодарил сотрудников детского сада за активное участие в городской акции #люблюВоронеж, которая нашла хороший отклик среди воронежцев.

- Поэтому будем ее продолжать, чтобы еще сильнее показать любовь к нашему городу, - пообещал мэр.

В завершение визита мэр вручил заведующей сада Татьяне Копытиной благодарственное письмо администрации Воронежа за значительный вклад в благоустройство территории учреждения и экологическое воспитание дошкольников.