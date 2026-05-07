Воронежец хотел устроить романтический вечер жене, а стал жертвой аферистов

36-летний воронежец стал жертвой аферистов, собираясь сделать сюрприз жене. Как рассказал мужчина в полиции, он собирался устроить на день рождения супруги романтический вечер. Нашел в интернете заманчивое объявление о сдаче дома с бассейном и баней в Новой Усмани. Сумма 9 500 рублей за сутки его устроила, мужчина забронировал даты на майские праздники, оплатив аренду на сайте через систему быстрых платежей. Только сразу после оплаты контакты арендодателя исчезли, а забронированные дни остались доступными для других пользователей. Только после этого пострадавший понял, что сайт был поддельным.

- В период праздничных дней спрос на аренду жилья для отдыха на природе среди городских жителей возрастает. Чтобы не испортить праздничные выходные и не попасть на уловки мошенников, будьте бдительными: проверяйте реальность адресов и не переводите предоплату на подозрительных ресурсах, - предупредили в ГУ МВД России по Воронежской области.