Стало известно о профессиях с самыми большими зарплатами в Воронежской области

Эксперты hh.ru выяснили, работникам каких профессий в Воронежской области готовы платить больше всех. В апреле сварщики могли заработать 210 200 рублей, монтажники - 155 500, инженеры ПТО - 127 500, токарям - 115 тысяч. В число профессий с высокими зарплатами также вошли - разработчики и программисты (120 тысяч) и курьеры (160 200).

Отметим, что в минувшем месяце медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в нашем регионе составила 73 741 рубль. В апреле 2025 года медиана составляла 64 687 рублей.

