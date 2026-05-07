Воронежцев пригласили на бесплатные исторические экскурсии

В Воронеже снова пройдет цикл исторических экскурсий в рамках предпринимательского форума Столля.

- Мы хотим помочь горожанам по-новому взглянуть на историю Воронежа и оценить вклад предпринимателей прошлого в развитие нашего края. Воронежский промышленник Вильгельм Столль был не только успешным предпринимателем, но и новатором, щедрым меценатом, энтузиастом и популяризатором велосипедного спорта. Он не просто строил успешный бизнес, он менял город к лучшему, - отметили организаторы.

Экскурсии бесплатные, программа обширная.

12 и 14 мая краевед Ольга Рудева расскажет о жизни предпринимателя на экскурсии «Вильгельм Столль и его окружение», которая завершится посещением лютеранской кирхи в центре Воронежа. Сбор в 19.00 у памятника Никитину.

15 мая запланирована экскурсия-прогулка «Улицы предпринимателей». Ольга Рудева познакомит участников с традициями благотворительности воронежских предпринимателей XIX - начала XX веков и покажет сохранившиеся здания от улицы Пушкинской (Большой Купеческой) до цирка. Сбора у памятника Никитину в 19.00.

16 мая состоится автобусная экскурсия «В гостях у Столля». Вместе с хранителем семейного архива Вильгельма Столля Владиславом Безрядиным участники посетят три знаковых места: поселок Толши, где находится могила знаменитого воронежца, станцию Графскую (бывшую дачу Столля), а также краеведческий музей в школе № 24 имени Столля. Сбора у Дома губернатора, ЮВЖД в 9.30. Автобус отправляется в 10.00. Продолжительность экскурсии - около шести часов.