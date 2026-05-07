НовостиОбщество7 мая 2026 9:24

В центре Воронежа на каштанах появились странные бокалы

Деревья лечат инъекциями в стволы
Ярослав ИВАНОВ
фото мэрии Воронежа

Воронежцы забили тревогу, когда заметили странные предметы на стволах каштанов на улице Комиссаржевской. Как пишут очевидцы в соцсетях, они напоминают бокалы с вином.

В мэрии Воронежа отметили, что пугаться не стоит - деревья лечат, с помощью стволовых микроинъекций деревьям введут необходимые питательные вещества. Полезные «вакцины» в рамках уходовых работ получат 50 конских каштанов. Такое лечение поможет растениям стать более устойчивыми к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям окружающей среды.

- Предварительное обследование зеленых насаждений позволило специалистам определить необходимое количество одноразовых капсул препарата. Инъекции содержат комплекс удобрений, иммуностимуляторов и средства против минирующей моли. Препарат вводится в ствол дерева через специальную питательную трубку. После инъекций насаждения обильно поливают, - сообщили в городской администрации.