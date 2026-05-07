За угон иномарки воронежцу грозит до пяти лет тюрьмы

В конце апреля этого года на улице Дорожная в Воронеже 25-летний местный житель обратил внимание на «Деу Нексию». Такой же автомобиль, но более старый был в его собственности. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Из-за зависти фигурант решил присвоить себе более новое транспортное средство, принадлежащее 54-летнему автолюбителю. Отжав верхний угол водительской двери, злоумышленник проник в салон ночью. Он завел двигатель и скрылся. После этого сменил номера и затонировал стекла. Но эти меры предосторожности не помогли: его задержали оперативники сыскного отдела.

В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ, угонщику, который сейчас находится в СИЗО, грозит до пяти лет тюрьмы.