Все марки бензина и дизтопливо вновь выросли в цене в Воронежской области в начале мая

Фото: Алексей СЕРГУНИН.

За неделю с 27 апреля по 3 мая в Воронежской области подорожали все марки бензина. Информацией об этом поделился Росстат 6 мая.

В сравнении с неделей с 20 по 26 апреля АИ-98 вырос заметнее всего - на 33 копейки за литр (до 93,26 рубля).

Дизельное топливо прибавило 21 копейку – в среднем литр стоит 73,34 рубля. 95-й бензин подорожал на четыре копейки – до 69,63 рубля, а 92-й – на пять копеек (литр стоит 63,88 рубля).

