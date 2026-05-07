«УАЗ Патриот» вылетел с дороги в воронежском селе Большая Казинка

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 6 мая у дома № 20а по улице Карла Маркса в селе Большая Казинка случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 7:30 «УАЗ Патриот», за рулем которого находился 42-летний водитель, выехал на правую обочину, после чего перевернулся. Водителя с телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.

- Автоинспекторы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, - добавили в полиции.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона