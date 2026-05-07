Воронежские ГАИшники пришли на помощь женщине

Скриншот пресс-службы региональной полиции.

5 мая примерно в 12:00 у дома № 22 по улице 20-летия Октября в Воронеже сотрудники ГАИ Денис Ивченко и Николай Горбацевич обратили внимание на сидящую на обочине женщину. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Дама призналась, что ей сложно подняться и передвигаться самостоятельно. Автоинспекторы тут же усадили женщину в патрульную машину и отвезли ее в БУЗ ВО «ВОКД 1», где врачи оказали квалифицированную медицинскую помощь.

