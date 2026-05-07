Карантин по бешенству животных ввели в поселке Каширского района Воронежской области

В поселке имени Дзержинского Каширского района Воронежской области зафиксирован факт бешенства животного. Очаг инфекции обнаружили в одном из домов по улице Железнодорожной.

В результате весь населенный пункт вплоть до 12 августа признан неблагополучной зоной по данному заболеванию. Подписанный губернатором Александром Гусевы документ размещен на официальном сайте правительства региона.

Традиционно на время действия карантина запрещены лечение, ввоз и вывоз животных, включая отправку на забой, нельзя проводить выставки, ярмарки и торги с животными.

