НовостиПроисшествия7 мая 2026 6:00

Инфраструктурный объект поврежден из-за атаки ВСУ по району Воронежской области

Ночью над регионом сбили 12 БпЛА
Алексей СЕРГУНИН
В ночь с 6 на 7 мая дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над четырьмя районами Воронежской области ликвидировали 12 дронов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 6 на 7 мая дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над четырьмя районами Воронежской области ликвидировали 12 дронов. Об этом в канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- Пострадавших нет, - заверил глава региона.

По словам чиновника, в одном районе обломками сбитого беспилотника поврежден инфраструктурный объект.

При этом объявленный в 23:43 6 мая режим опасности атаки БпЛА сохраняется до сих пор.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 6 мая до 7:00 7 мая перехвачены и уничтожены 347 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 21 региона, включая Воронежскую область, и над акваториями трех морей.

