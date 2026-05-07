Сирены выли в Воронеже и двух районах области 7 мая ночью

В 1:30 завыли сирены в Воронеже, в 1:59 – в Острогожском районе.

7 мая в 0:03 вой сирен нарушил сон жителей Россошанского района. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА.

В 1:30 завыли сирены в Воронеже, в 1:59 – в Острогожском районе. В городе и районах ее отменили 7 мая в 5:37.

Что касается режима атаки дронов, то он сохраняется до сих пор – с 23:43 6 мая.

По данным Минобороны РФ, с 21:00 6 мая до 7:00 7 мая перехвачены и уничтожены 347 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 21 региона, включая Воронежскую область, и над акваториями трех морей.

