Не менее одного дрона ВСУ уничтожили над Воронежской областью в ночь с 6 на 7 мая

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 21:00 6 мая до 7:00 7 мая перехвачены и уничтожены 347 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Адыгея, Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Что касается режима атаки БпЛА, то он сохраняется до сих пор – с 23:43 6 мая.

При этом минувшей ночью три муниципалитета Воронежской области находились под угрозой непосредственного удара: Россошанский район с 0:03, Воронеж – с 1:30, Острогожский район – с 1:59. В городе и районах ее отменили 7 мая в 5:37.