Воронежский кассир нашла пропавшего подростка в электричке до города Лиски

В Воронежской области сотрудница пригородной железнодорожной компании помогла вернуться домой 13-летнему мальчику Александру П., которого разыскивали волонтеры. Подростка заметили в электропоезде № 6418 по маршруту Воронеж — Лиски — он ехал один, без сопровождения. Об этом рассказали в пресс-службе «ППК «Черноземье» 6 мая.

Кассир билетный на железнодорожном транспорте Наталья Зайцева обратила внимание на ситуацию и оперативно передала информацию в соответствующие службы. Благодаря ее бдительности подростка встретили на станции Лиски родственники.

Напомним, 13-летний воспитанник воронежского интерната (проспект Патриотов, 7) Александр П. пропал во вторник, 28 апреля. Затем его видели на улице Керамическая и он пропал из вида. А в это время мальчик сел на электричку и поехал в Лиски.