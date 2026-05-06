Экс-директора воронежской фирмы осудили за уклонение от налогов на 60 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему генеральному директору коммерческой организации в Воронеже. Она признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области 6 мая.

Следствие и суд установили, что в период с 2019 по 2021 год осужденная, являясь руководителем, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 60 млн рублей. Для этого она предоставила в налоговую заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с подконтрольными ей организациями.

В целях обеспечения возможных имущественных взысканий по постановлению суда следователь СК наложил арест на имущество фигурантки на общую сумму свыше 66 млн рублей.

Преступление выявлено во взаимодействии следователей СК с сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области и налогового органа. Собранная доказательственная база признана достаточной для направления дела в суд, где оно рассмотрено по существу.