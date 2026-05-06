Уволили воронежского следователя, чья мать разгласила данные о человеке через громкоговоритель

Воронежский областной суд подтвердил законность увольнения сотрудницы органов внутренних дел, которая запросила сведения о судимости человека, не имевшего отношения к ее расследованиям, после чего через мать публично огласила их при помощи громкоговорителя.

Истица Н. проходила службу в должности старшего следователя ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области. В суде установили, что она получила данные о судимости в отношении лица, не являющегося фигурантом ее дел, и передала информацию своей матери. Та, в свою очередь, публично, используя громкоговорящее устройство, зачитала эти сведения возле дома у гражданина.

По результатам служебной проверки сотрудницу уволили — за проступок, порочащий честь сотрудника. В ведомстве усмотрели нарушения должностного регламента, требований Присяги и Кодекса этики, а также нарушение прав гражданина, не связанного с расследуемыми делами.

В иске Н. требовала отменить приказ об увольнении, ссылаясь на рапорт об увольнении по собственному желанию, нарушения при служебной проверке и недоказанность самого проступка. Однако Левобережный районный суд Воронежа факт проступка признал доказанным, довод о подаче рапорта — неподтвержденным, а нарушений процедуры не нашел, отказав в удовлетворении требований.

Областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, не нашел оснований для отмены решения.