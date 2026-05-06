НовостиОбщество6 мая 2026 16:19

В Воронежской области появится памятник природы «Колыбелкинский пещерный комплекс»

Он создается для защиты краснокнижных летучих мышей
Евгения ФРОЛОВА

В Лискинском районе Воронежской области появится новая особо охраняемая природная территория под названием «Колыбелкинский пещерный комплекс». Проект постановления, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликован на портале регионального правительства.

Площадь составит 1,94 гектара. Территория отличается сложным рельефом с оврагами и балками, на склонах которых расположены меловые скалы. Главную ценность представляют входы в пещеры, где обитают и зимуют летучие мыши.

Причина придания статуса ООПТ — сохранение пяти видов рукокрылых, в том числе ночницы Наттерера, которая занесена в Красную книгу Воронежской области. Привлекательность комплекса объясняется удаленностью от населенных пунктов, множеством пещер с подходящим микроклиматом, а также наличием трещин, щелей и карнизов.

Для защиты экосистемы на территории и прилегающих землях вводятся строгие ограничения. В частности, запрещается посещение пещер в период спячки летучих мышей, любое строительство, а также добыча полезных ископаемых, выжигание растительности, использование открытого огня в пещерах, охота, размещение отходов и стоянка автотранспорта.

Пользоваться комплексом разрешат только в научных, эколого-просветительских и природоохранных целях, а также для благоустройства и предотвращения стихийных бедствий.