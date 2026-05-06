НовостиПроисшествия6 мая 2026 15:31

В Воронежской области автомобилистка сбила сидящего на дороге ребенка

Суд назначил женщине штраф в 5000 рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Таловский районный суд Воронежской области вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении женщины, совершившей наезд на малолетнего ребенка, который сидел на проезжей части.

Инцидент произошел днем в поселке Нижняя Каменка. Несмотря на ясную погоду и хорошую видимость, водитель автомобиля поздно заметила препятствие — ребенка, сидящего прямо на дороге. Женщина попыталась предотвратить столкновение и резко затормозила, однако полностью избежать удара не удалось. В результате падения малолетний получил телесные повреждения, которые эксперты впоследствии квалифицировали как легкий вред здоровью.

Суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Принимая во внимание смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.

На данный момент постановление суда не вступило в законную силу.