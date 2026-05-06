Евгений Водолазкин стал лауреатом Платоновской премии 2026 года в Воронеже

6 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты единогласно поддержали кандидатуру писателя, литературоведа и доктора филологических наук Евгения Водолазкина.

В обсуждении участвовали зампредседателя облправительства Олег Мосолов, министр культуры региона Мария Мазур, а также ведущие деятели культуры и науки, включая литературоведа Наталью Корниенко, главного редактора журнала «Подъём» Ивана Щелокова, музыковеда Евгения Трембовельского и писателя Алексея Варламова. В этом году к составу экспертного совета присоединились и.о. ректора МГАХИ имени В. И. Сурикова Анатолий Любавин и ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

Перед членами совета стоял непростой выбор между несколькими претендентами — театральным режиссером, музыкантом и прозаиком. Большинство голосов было отдано Евгению Водолазкину с формулировкой: «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры».

Торжественная церемония вручения премии, которая включает диплом, памятный знак и денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей, пройдет в рамках XV Международного Платоновского фестиваля искусств. Фестиваль откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме состоятся десятки событий с участием артистов из пяти стран: спектакли, концерты академической музыки и джаза, а также две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка.

Напомним, Платоновская премия присуждается ежегодно деятелям литературы и искусства. Ее цель — укрепление и развитие воронежской культуры, межрегиональных и международных связей, а также сохранение наследия Андрея Платонова.