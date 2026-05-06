Воронежский пенсионер перевел мошенникам 2,5 млн рублей при попытке заменить краны

В Воронеже жертвой сложной многоступенчатой аферы стал 70-летний пенсионер. Поводом для обмана послужила его попытка оставить заявку на замену кранов в квартире. После того как он продиктовал код из СМС лжесотруднику управляющей компании, в дело вступили уже «специалисты Госуслуг» и «сотрудники ФСБ».

По данным полиции, мошенники убедили мужчину, что его аккаунт взломан, а на его имя якобы переведен кредит в недружественное государство, и пригрозили уголовной статьей. Под мощным психологическим давлением пенсионер снял в банке все свои накопления — 2 570 000 рублей — и через терминал перевел их на продиктованные злоумышленниками «безопасные счета».

Обман раскрылся только тогда, когда аферисты потребовали добраться до сбережений его сына. Лишь после этого мужчина осознал, что попал в ловушку, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники органов вновь призывают граждан: никогда не переводите деньги на незнакомые счета и не сообщайте коды из СМС.