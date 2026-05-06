Директор «Воронежпассажиртранса» Игорь Лисунов покидает пост 7 мая

Директор МКП «Воронежпассажиртранс» Игорь Лисунов покидает пост 7 мая. Сегодня его последний рабочий день. Об этом официально сообщила пресс-служба мэрии.

Временно исполнять обязанности руководителя теперь будет Роман Игоревич Аржаных. Информация о дальнейшем трудоустройстве Игоря Лисунова или о причинах его увольнения не раскрывается.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, Игорь Лисунов – выпускник высшего военного училища. Больше 30 лет он занимал различные должности как государственной службы, так и в бюджетных и коммерческих организациях.