Бастрыкин взял на контроль дело о подростках с ножами и травматом в Воронеже

В интернете появилась информация, что в Воронеже группа подростков, некоторые из которых вооружены ножами и травматическим оружием, уже длительное время нарушает общественный порядок — устраивает драки и повреждает имущество граждан.

Как сообщает Следственный комитет РФ, граждане неоднократно обращались в компетентные органы, однако принятые меры результатов не принесли. По данному факту следственное управление СК России по Воронежской области уже возбудило уголовное дело.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СК Ивану Ковалеву доложить о всех установленных обстоятельствах, а после завершения расследования — представить итоговый доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.