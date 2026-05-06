Мужчина забил сожительницу до смерти под Воронежем

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Новоусманского района, который насмерть забил свою 40-летнюю гражданскую жену. Трагедия произошла в июле 2025 года в поселке Воля. Подробности рассказали в СУ СКР по Воронежской области 6 мая.

В ходе ссоры мужчина нанес женщине множественные удары руками по жизненно важным органам. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Суд приговорил злоумышленника к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.