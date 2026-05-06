В Воронежской области установился третий класс пожарной опасности

На всей территории Воронежской области, по данным ГУ МЧС, установился III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности).

В связи с этим на предстоящих праздничных выходных в лесах региона будут усилены патрули и видеонаблюдение, направленые на выявление нарушителей особого противопожарного режима. Напомним, он действует в регионе с 1 апреля.

В Воронежском заповеднике госинспекторы отправятся в патрулирование пешком, на автотранспорте и лошадях в хвойных насаждениях, а также туристически посещаемой зоне экотроп и экомаршрутов. Параллельно сотрудники ООПТ проводят работы расчищаются просеки для проезда пожарной техники, обновляются минерализованные полосы и противопожарные барьеры.

Напомним, что нарушителям особого противопожарного режима грозят крупные штрафы.