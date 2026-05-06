В Воронеже в День радио включат праздничную иллюминацию на телевышке

В день радио, 7 мая, на воронежской телевышке будут транслировать праздничную иллюминацию с поздравлением.

В вечернее время на 180-метровой телебашне появится яркая архитектурно-художественная подсветка с надписями «7 мая – День радио», «Поздравляем!», а на медиаэкране, сменяя друг друга, проплывут логотипы радиокомпаний и юбилейный логотип «РТРС 25 лет».

Красочное зрелище будет доступно с 20.30 до 22 часов.

Добавим, что у Воронежского областного радиотелевизионного передающего центра в этом году сразу два юбилея. 25 лет отмечает Российская телерадиовещательная сеть, филиалом которой является Воронежский ОРТПЦ, и 50 лет назад была введена в строй самая высокая антенна в нашем регионе – антенно-мачтовое сооружение в городе Боброве высотой 331 метр.