В воронежской Березовке сняли карантин по бешенству с 5 мая

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о снятии карантина по бешенству в деревне Березовка Воробьевского района. Документ опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы администрации региона 5 мая.

Ограничения ввели после того, как на личном подворье в Первомайском переулке (дом №2) выявили смертельно опасное заболевание у козы. Как уточнили специалисты местной ветеринарной службы, животное перед гибелью укусила дикая лиса.

Карантин действовал на территории всего населенного пункта. Меры сняли досрочно — накануне изначально назначенной даты, с 5 мая.