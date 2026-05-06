В поселке под Воронежем сгорел гараж вместе с автомобилем

Ранним утром 6 мая в рамонском поселке ВНИИС на улице Приовражная возник пожар. По данным ГУ МЧС по региону, загорелся гараж площадью 4х5м и находившийся внутри «Chevrolet Aveo».

На место пожара выехали 11 спасателей и три машины спецтехники. Однако помещение и иномарку спасти не удалось. Огонь их уничтожил полностью.

По оперативной информации, происшествие обошлось без пострадавших.

