В Воронеже водитель «Фольксвагена» перевозил пассажира в багажнике

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции задержали 20-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Тигуан», который перевозил пассажира в багажнике. Инцидент произошел 2 мая в 18:32 у дома 1«А» по улице Юных Натуралистов.

В салоне внедорожника находился 19-летний местный житель. Личность нарушителя установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля»). Ему грозит штраф в тысячу рублей.

Госавтоинспекция напоминает: автомобиль — источник повышенной опасности. Не допускайте необдуманных действий и лихачества.