В Воронеж из Москвы привезли Огонь памяти от Могилы Неизвестного Солдата

Фото правительства Воронежской области

В Воронеж 6 мая доставили символ Победы – Огонь памяти. Его привезли в лампаде, зажженной от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в московском Александровском саду. Акцию «Огонь памяти» в десятый год проводит общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию». В этом году к ней присоединились 71 регион и 14 стран мира. В Воронеже в рамках акции на Площади приняли бойцы специальной военной операции, представители общественных, волонтёрских, молодёжных организаций почтили память героев Великой Отечественной войны.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «Вконтакте».