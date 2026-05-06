Воронежские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувшего пенсионера

В Воронеже сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Ранее судимый мужчина исполнял роль курьера. Об этом 6 мая рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 83-летнему пенсионеру позвонили неизвестные. Сначала злоумышленники представились врачами, затем сообщили о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» и обвинили пожилого мужчину в финансировании терроризма. Для «проверки и декларирования» у него потребовали наличные.

Введенный в заблуждение пенсионер передал 195 тысяч рублей курьеру, который представился «сотрудником спецназа» и назвал заранее оговоренное кодовое слово.

Задержанный признался, что нашел подработку в мессенджере. Его задачей было забирать деньги у жертв и переводить их организаторам схемы.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.