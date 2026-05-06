Двоих подростков будут судить за угон легковушки в Воронежской области

Фото из архива КП

В Новохоперский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении двух подростков, которые вручную решили угнать чужую машину. Из обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 6 мая.

Согласно версии следствия, инцидент произошел в июле 2025 года в одном из населенных пунктов района. Подростки заметили припаркованный автомобиль и, договорившись между собой, решили его угнать. Подойдя к транспортному средству, злоумышленники обнаружили, что двери не заперты, однако ключей зажигания в салоне не было.

Тем не менее, несовершеннолетние не отказались от своего преступного намерения. Они решили привести план в действие без запуска двигателя — откатить машину вручную. Фигурантам удалось сдвинуть автомобиль с места и переместить его на расстояние около 25 метров. Дальнейшие действия подростков были пресечены появившимся на месте происшествия потерпевшим владельцем. Увидев хозяина машины, обвиняемые бросились наутек.

В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.