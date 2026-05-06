Движение и парковку перекроют у стадиона «Факел» 7 и 8 мая из-за футбола

В связи с проведением матча Первой лиги на стадионе «Факел» в Воронеже вводятся временные ограничения для транспорта. Состязание пройдет 8 мая. Об этом горожан предупредили в мэрии.

С 18:00 7 мая до 21:30 8 мая оставить машину нельзя будет на следующих участках:

- улица Домостроителей (от ул. Ворошилова до ул. Пеше-Стрелецкой);

- улица Писателя Маршака (от ул. Домостроителей до ул. Героев Сибиряков).

С 12:00 до 21:30 8 мая будет закрыт проезд по ул. Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с ул. Домостроителей.

Как изменятся маршруты автобусов?

На время перекрытия общественный транспорт поедет в обход. Изменения коснутся автобусов № 12, 17, 20, 23, 24, 52, 54, 66, 70, 71, 72, 88.

- № 12, 54, 72: от остановки «Юго-Западный рынок» по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова, далее по маршруту.

- № 17: от «Юго-Западного рынка» по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по ул. Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков.

- № 23: с ул. Олеко Дундича по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова.

- № 24: с ул. Ворошилова по ул. Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича.

- № 66: от «Юго-Западного рынка» по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров.

- № 20, 52, 70, 88: с ул. Ворошилова по ул. Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича. В обратном направлении — с ул. Олеко Дундича по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова.

- № 71: с ул. Пирогова по ул. Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, Героев Сибиряков. В обратном направлении — с ул. Героев Сибиряков по ул. Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров.

Воронежцев просят заранее планировать маршрут и учитывать изменения в работе общественного транспорта.