В Воронеже ко Дню Победы открылась выставка, посвященная монетам с изображениями военных лет

Фото Марии Еценко

В Никитинской библиотеке Воронежа открылась выставка Банка России «Истории Победы». Здесь посетители могут увидеть памятные монеты, которые посвящены вехам Великой Отечественной войны.

- Многие события и герои тех лет попали в объективы фоторепортеров. Кадры разлетелись по всему миру, а спустя годы их ювелирно перенесли на металл художники-медальеры, - рассказали в воронежском отделении Банка России.

Например, на серебряной монете, выпущенной к 70-летию Победы, изображен сюжет самого известного снимка корреспондента ТАСС Евгения Халдея. 2 мая 1945 года на постаменте одной из башен в Берлине он сделал серию кадров, как советские солдаты водружают знамя Победы.

На памятной монете, отчеканенной в серебре к 55-летию Победы, можно увидеть знаменитый снимок Анатолия Морозова. На нем солдат-минометчик Сергей Платов оставляет автограф на колонне Рейхстага.

А на еще одну серебряную монету, которую Банк России выпустил к 60-летию Победы, художники-медальеры перенесли, поместив на полотно знамени, кадр классика советской фотографии Аркадия Шайхета — прибытие поезда Победы на Белорусский вокзал в Москве.

На выставке можно увидеть увеличенные фотографии этих и многих других памятных монет, запечатлевших в металле летопись 1941-45 годов, легендарную боевую технику, мемориалы славы и даже образ неунывающего Василия Теркина. Каждое изображение сопровождает информация о годе выпуска монеты, материале, из которого она отчеканена, и именах тех, кто работал над дизайном.

Экспозиция до 20 мая будет представлена на третьем этаже библиотеки имени Никитина с с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 20:00, выходной день — пятница. Вход свободный.