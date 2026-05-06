НовостиОбщество6 мая 2026 8:07

Тихая улица Воронежа превратилась в магистраль для объезда пробок

Жители Грамши пожаловались на постоянные шум и пыль от потока машин
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Житель частного сектора улицы Грамши пожаловался на ухудшение условий проживания. Из-за роста микрорайона Шилово некогда тихий участок улицы превратился в шумную трассу для объезда пробок. Между частными и дорогой, по которой с 5 утра идет плотный поток машин, нет ни отбойника, ни даже тротуара. О своей проблеме мужчина рассказал депутату Госдумы Сергею Чижову.

- Дома и всё рядом покрыто толстым слоем песка, дышать нечем, - посетовал Алексей Степанов. - А шум такой, что я сплю только в берушах. Ездят легковушки и грузовики. Дорогу переходить наши пожилые жительницы просто боятся.

После обращения горожанина чиновники признали необходимость строительства на улице тротуаров и приступили к их проектировке. Также депутат направил запросы об установке камер видеонаблюдения, знаков ограничения скорости и запрета проезда грузового транспорта.