Тихая улица Воронежа превратилась в магистраль для объезда пробок

Житель частного сектора улицы Грамши пожаловался на ухудшение условий проживания. Из-за роста микрорайона Шилово некогда тихий участок улицы превратился в шумную трассу для объезда пробок. Между частными и дорогой, по которой с 5 утра идет плотный поток машин, нет ни отбойника, ни даже тротуара. О своей проблеме мужчина рассказал депутату Госдумы Сергею Чижову.

- Дома и всё рядом покрыто толстым слоем песка, дышать нечем, - посетовал Алексей Степанов. - А шум такой, что я сплю только в берушах. Ездят легковушки и грузовики. Дорогу переходить наши пожилые жительницы просто боятся.

После обращения горожанина чиновники признали необходимость строительства на улице тротуаров и приступили к их проектировке. Также депутат направил запросы об установке камер видеонаблюдения, знаков ограничения скорости и запрета проезда грузового транспорта.