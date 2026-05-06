В воронежских детсадах выросла плата

С 20 апреля содержание ребенка в муниципальном детском саду стало дороже. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. Индексация составит 4% (или 176 рублей для групп полного дня) от действовавшей ранее суммы.

Теперь за месяц родителям придется платить:

• 4586 руб. при пребывании ребенка в течение полного дня (12 часов); • 3439 руб. за ребенка, посещающего группу сокращенного дня (8-10-часового пребывания); • 4815 руб. за ребенка, посещающего группу круглосуточного пребывания (24 часа); • 1147 руб. для ребенка, посещающего группу, функционирующую в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день).

При этом окончательная плата будет зависеть от фактического количества дней посещений в месяц.

Повышение платы в мэрии объяснили необходимостью сохранить качественное питание воспитанников в соответствии с нормами и ассортиментом, установленными СанПиН, в условиях инфляции. Кроме того, денежные средства направляются на закупку необходимых хозяйственно-бытовых принадлежностей для обслуживания детей (моющих, дезинфицирующих средств, посуды, инвентаря и т.д.).