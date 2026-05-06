В Воронеже обсудили работу системы оповещения населения

Депутаты Воронежской городской думы обсудили работу системы оповещения населения. Речь идёт о техническом комплексе, который позволяет экстренно предупредить людей о любой угрозе: природной, техногенной или иной. В тот момент, когда счёт идёт на секунды, важно, чтобы заранее настроенные каналы связи, – сирены, громкоговорители, смс-рассылки, сигналы в общественных местах, – транслировали чёткие инструкции, что позволит избежать паники.

Участники совещания сосредоточили внимание на проработке дополнительных способов доведения сигнала до горожан и проанализировали охват населения существующими техническими средствами. По результатам встречи приняли решения, которые будут реализовывать.