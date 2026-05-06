16-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими в Воронежской области

Фото ГУ МВД по области

В Бутурлиновском районе Воронежской области в селе Гвазда в полдень 5 мая произошла авария. По данным регионального ГУ МВД, у дома № 17 16-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не справился с управлением и нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части. Иномарка съехала в левый придорожный кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал сам несовершеннолетний водитель и его 41-летняя пассажир. Обоих доставили с травмами в больницу. Обстоятельства аварии выясняют госавтоинспекторы.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 124 ДТВ, в том числе 84 –в Воронеже. В 10 ДТП пострадали 12 человек.