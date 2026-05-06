Жители воронежского поселка получат перерасчет за срыв графика вывоза мусора

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Жители поселка Каменск Павловского района Воронежской области получат перерасчет платы за вывоз мусора. В 2025 году в ходе внеплановой документарной проверки в отношении регоператора по обращению с ТКО ООО «Вега» сотрудники госжилинспекци обнаружили срыв графика вывоза отходов. Мусор у дома №13 по улице Молодежная не вывозился в период с 1 января по 25 мая 2025 года. Также был зафиксирован факт нарушения обязательных требований к порядку расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

По закону за подобное нарушение размер платы за коммунальную услугу по ТКО подлежит перерасчету в пользу потребителей на 3,3% за каждый факт нарушения периодичности вывоза отходов.

Инспекция выдала ООО «Вега» предписание, обязывающее обеспечить ежедневный (при среднесуточной температуре выше +5°С) вывоз ТКО из всех контейнеров, бункеров-накопителей, относящихся к указанному дому, а также произвести перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО за период с января по май 2025 года.

Регоператор попытался оспорить предписание, однако Арбитражный суд Воронежской области отказал ему в удовлетворении заявленных требованиях и признал требование ГЖИ законным.