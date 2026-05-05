Воронежцев предупредили об обработке парков от клещей с 6 по 8 мая

Управление экологии предупредило воронежцев об обработке городских парков и скверов от комаров и клещей с 6 по 8 мая. Препараты безвредны для людей и животных, однако специалисты рекомендуют не посещать зеленые зоны во время дезинсекции и в течение пары часов после нее. Сохраняйте график.

6 мая с 7 до 11 часов будут обрабатывать Центральный парк, с 12 до 15 часов - «Алые паруса» и сквер «Дубрава» (ул. Шишкова, 83л), с 13 до 15 часов - парк Патриотов. 7 мая с 7 до 10 часов будут опрыскивать парк «Орленок», с 10 до 14 часов - лесопарк Оптимистов.

В этом году планируют обработать 35 парков и скверов по графику. В зависимости от площади территории парков и скверов работы по весенней дезинсекции в основном проводятся в два этапа, в вот Центральный парк обработают трижды - из-за его большой площади. Используемые химические составы позволяют создать защиту от членистоногих в сезон их активности и препятствовать появлению.