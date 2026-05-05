В Воронежской области подросток пострадал из-за взрыва петарды

В Воронежской области пострадал подросток после взрыва петарды. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 3 мая, в Новой Усмани. Петарда взорвалась в руках у мальчика, после того, как он нашел ее на детской площадке и принес домой. Пострадавшего сразу отвезли в больницу. Он получил серьезные травмы пальцев правой руки.

- Пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации одного из медучреждений, - сообщили «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Воронежской области.

Силовики начали проверку после инцидента.

