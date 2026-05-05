Воронежцы получают смс об ограничении интернета

Наиболее популярные и часто используемые сервисы будут функционировать без изменений.

Мобильные операторы рассылают жителям Воронежской области информацию о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и перебоях с SMS-связью. Трудности с онлайн-операциями могут возникнуть с 5 по 9 мая.

При этом телекоммуникационные компании уверяют, что эти меры носят профилактический характер и не являются их инициативой. Главная цель временных ограничений - обеспечение безопасности.

Воронежцам советуют заранее провести все важные транзакции. При этом, наиболее популярные и часто используемые сервисы будут функционировать без изменений.

