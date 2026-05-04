НовостиПроисшествия4 мая 2026 15:41

Жительница Воронежа семь месяцев била дочь за усталость и «неподчинение»

Женщина оправдывала жестокость методами воспитания
Анастасия АСТАШОВА
мать наказывала девочку за отсутствие успехов на танцах, жалобы на усталость или невыполнение завышенных требований

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Центральный районный суд Воронежа поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в истязании собственной маленькой дочери. По версии следствия, на протяжении семи месяцев прошлого года женщина систематически избивала ребенка, оправдывая насилие строгими методами воспитания. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 4 мая.

Следователи выяснили, что мать наказывала девочку за отсутствие успехов на танцах, жалобы на усталость или невыполнение завышенных требований. Любое действие, которое женщина расценивала как неподчинение, приводило к побоям. Пользуясь тем, что дочь полностью от нее зависит и не может за себя постоять, мать создала для ребенка ситуацию постоянного стресса, что серьезно подорвало психическое здоровье девочки.

Горожанке предъявлены обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса: за истязание несовершеннолетнего и жестокое обращение с ребенком.