Мотоциклист и его пассажирка погибли в аварии на трассе в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по региону

В Подгоренском районе водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением и врезался в дерево: двое погибли. Авария случилась накануне в 06:00 на 292-м километре автодороги «Крым» (соединительная дорога «Белгород — М-4 «Дон»). Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 4 мая.

По предварительным данным, 30-летний местный житель за рулем мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением. Байк съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и его 39-летняя пассажирка, также жительница района, получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.