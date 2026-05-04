12-летний ребенок погиб в массовом ДТП на воронежской трассе

Фото - ГУ МВД по региону

На 619-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб 12-летний пассажир «Ниссана», еще три человека, включая ребенка, госпитализированы.

По предварительным данным Госавтоинспекции региона, утром 3 мая 24-летний водитель «Лады-Калины» (житель Поворинского района) начал обгон грузовика «Ситрак» с полуприцепом. Выехав на встречную полосу, молодой человек не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Ниссан-Тиана» под управлением 43-летнего москвича, который двигался во встречном направлении.

После удара «Ниссан» отбросило на соседнюю полосу, где он повторно врезался в тот же грузовик «Ситрак», которым управлял 45-летний житель Белгородской области.

Самым тяжелым последствием аварии стала гибель 12-летнего пассажира, находившегося в «Ниссане». Ребенок, приехавший из столичного региона, скончался на месте. С различными травмами в больницу доставлены: 43-летний водитель «Ниссан-Тиана» (житель столичного региона); 37-летняя пассажирка того же автомобиля (также из столичного региона); 22-летняя пассажирка «Лады-Калины» (жительница Поворинского района).

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все причины и точные обстоятельства смертельной аварии. На месте работали следователи и оперативные службы.