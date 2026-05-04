Третий класс пожароопасности введен в 21 районе Воронежской области с 4 мая

Специалисты Главного управления МЧС по Воронежской области опубликовали свежий прогноз на 4 мая. Согласно документу, на большей части региона фиксируется третий — средний — класс пожарной опасности. Причиной названы сложившиеся погодные условия.

Перечень территорий, где действует режим повышенной угрозы, за последние сутки расширился на четыре муниципалитета. Если днем ранее их насчитывалось 17, то теперь под предупреждение попадают 21 район и один городской округ. В зону вошел Борисоглебский городской округ, а также Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Воробьевский, Грибановский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Лискинский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Петропавловский, Подгоренский, Поворинский, Россошанский, Таловский и Терновский районы.

В ведомстве подчеркивают: третий класс опасности означает, что любые возгорания будут распространяться молниеносно. Для таких пожаров характерны высокая интенсивность, мощный тепловой поток и быстрое возникновение вторичных очагов. В этой ситуации шанс справиться с огнем есть только в одном случае — если тушить его начинают мгновенно, на самых ранних секундах появления пламени.

При этом в самом областном центре и соседних территориях обстановка более благоприятная. В Воронеже, Нововоронеже и еще 11 районах сохраняется второй (низкий) класс пожарной опасности.