21% воронежцев сменили профессию за последние два года

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, за последние два года 21% экономически активных жителей Воронежа кардинально сменили специализацию. При этом 17% опрошенных остались довольны переменам, еще 4% пожалели о переходе. 79% горожан за этот период не меняли профессию.

В опросе приняли участие 15 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов России, имеющих опыт работы.

В среднем по стране почти каждый четвертый (23%) сменил профессию за последние два года. Довольных переквалификацией оказалось вдвое больше, чем недовольных (15% против 8%). Чаще всего на смену деятельности решаются молодые люди до 35 лет (26–28%). Среди опрошенных старше 45 лет новых профессий — 20% (12% довольны, 8% сожалеют).

Аналитики выявили закономерность: чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей новую деятельность осваивали 26%, а среди зарабатывающих от 200 тысяч — только 16%.

Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще (24%), чем обладатели высшего образования (20%).

Среди городов-миллионников активнее других профессию меняли жители Нижнего Новгорода (33%), Самары и Перми (по 32%), а также Омска (31%). Реже других — жители Красноярска (17%) и Уфы (20%). При этом в Нижнем Новгороде доля довольных сменой профессии составила 27%, в Воронеже и Ростове-на-Дону — по 17%. Антипримерами стали Омск и Самара: довольных всего 9% и 12% соответственно, зато разочарованных — 22% и 20%.

Главной причиной гордости у прошедших переквалификацию оказались не деньги. Возможности развития, получения новых знаний и навыков лидируют с огромным отрывом (35% комментариев). Более высокая зарплата — всего у 9%, на третьем месте — «нашел свое призвание» (8%).

Удобный график, интересные задачи, повышение в должности радуют меньше, чем перспектива роста. Респонденты отмечали: «На новом месте я могу учиться каждый день», «Появился простор для профессионального любопытства».